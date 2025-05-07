На Госуслугах начали принимать заявки на подтверждение аккредитаций IT-компаний

До 21 июля 2025 года IT-компании получат решение о подтверждении их аккредитации.

С 7 мая по 1 июня 2025 года IT-компании должны подать заявку на подтверждение аккредитации. Сделать это нужно на портале Госуслуги.

Перед подачей заявления стоит проверить:

актуальность согласия на раскрытие налоговой тайны. Если его нет, то нужно подать в ФНС заявление и указать в нем код 20009;

информацию об IT-деятельности на официальном сайте организации;

уровень зарплаты сотрудников. Он должен быть не меньше средних выплат по региону или стране.

«Даже если организация не обязана подавать заявление на проверку аккредитации, все равно необходимо отправить согласие на раскрытие налоговой тайны», — сказано в телеграм-канале Минцифры.

В заявлении нужно указать долю доходов от IT-деятельности (она должна быть больше 30%), ссылку на сайт компании. Правообладателям — перечислить названия и номера продуктов в реестре российского ПО, а также доход от продажи этого софта.

Заявление на подтверждение аккредитации не нужно подавать, если:

компания зарегистрировалась в 2025 году;

получили аккредитацию после 25 апреля 2025;

предприятие применяет пониженные тарифы страховых взносов в первом квартале 2025 года.

Заявления будут принимать до 1 июля, а проверять — до 21 июля, когда компании получат итоговое решение об аккредитации.

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