По 10-летним ОС не надо восстанавливать НДС при переходе с ОСНО на УСН

В общем случае при переходе с ОСНО на УСН без НДС нужно восстанавливать НДС, но для недвижимости есть свои особенности.

Согласно пункту 3 статьи 171.1 НК, не надо восстанавливать НДС по недвижимости, с момента ввода в эксплуатацию которой прошло 15 лет.

В то же время по пункту 4 статьи 171.1 НК восстанавливать НДС по недвижимости надо в декларациях за 4 квартал в течение 10 лет, начиная с года начала амортизации.

Таким образом, если недвижимость амортизируется уже 10 лет, то восстанавливать по ней НДС не надо.

Такой вывод делает Минфин в письме от 06.03.2025 № 03-07-11/22178.

Ранее аналогичные разъяснения были, в частности, в письме Минфина от 25.11.2024 № 03-07-11/117702.

Восстановление НДС с ОС мы разбирали тут.

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