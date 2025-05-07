Минфин: не надо отказываться от требований по продаже валютной выручки

Глава Минфина выступил за стабильность и отметил, что менять правила по продаже валютной выручки экспортеров «резона нет».

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что сейчас нет смысла менять требования к экспортерам по продаже валютной выручки.

«По факту продается и возвращается выручки больше, чем существующие нормативы. Поэтому сейчас что-то менять какого-то резона нет», — сказал Силуанов.

Сейчас экспортеры должны вернуть в РФ 40% валютной выручки и продать 90% от этого объема, то есть 36% от доходов в валюте. Идея изменить это правило появилась, потому что бизнес продает больше валюты, чем это необходимо для поддержания рубля.

Недавно мы писали, что экспортерам могут обнулить нормы по продаже валютной выручки.

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