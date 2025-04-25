Экспортерам могут обнулить нормы по продаже валютной выручки

Власти собираются еще на год продлить указ президента, который обязывает экспортеров продавать валютную выручку. Центробанк выступил против продления требований, а Минфин настаивает на том, чтобы обнулить нормативы по продаже валюты.
Изменения могут оформить отдельным постановлением, которое выйдет после продления указа президента. Несмотря на общее желание смягчить требования к экспортерам, для них не отменят обязательную отчетность перед Росфинмониторингом и ЦБ. Об этом пишут «Ведомости».
Сейчас экспортеры должны вернуть в РФ 40% валютной выручки и продать 90% от этого объема, то есть 36% от доходов в валюте. Идея установить нулевой норматив появилась потому, что сейчас бизнес продает больше валюты, чем это необходимо для поддержания рубля.
По данным ЦБ, в январе 2024 года доля оплаты за российский экспорт в рублях составляла 33,4%, а в февраля 2025 года этот показатель уже вырос до 43,7%. При этом сократилась доля расчетов в валютах недружественных стран — с 23,9% до 16,3%.
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