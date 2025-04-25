Экспортерам могут обнулить нормы по продаже валютной выручки

Экономические изменения привели к тому, что для укрепления рубля уже можно не продавать валютную выручку от экспорта.

Власти собираются еще на год продлить указ президента, который обязывает экспортеров продавать валютную выручку. Центробанк выступил против продления требований, а Минфин настаивает на том, чтобы обнулить нормативы по продаже валюты.

Изменения могут оформить отдельным постановлением, которое выйдет после продления указа президента. Несмотря на общее желание смягчить требования к экспортерам, для них не отменят обязательную отчетность перед Росфинмониторингом и ЦБ. Об этом пишут «Ведомости».

Сейчас экспортеры должны вернуть в РФ 40% валютной выручки и продать 90% от этого объема, то есть 36% от доходов в валюте. Идея установить нулевой норматив появилась потому, что сейчас бизнес продает больше валюты, чем это необходимо для поддержания рубля.

По данным ЦБ, в январе 2024 года доля оплаты за российский экспорт в рублях составляла 33,4%, а в февраля 2025 года этот показатель уже вырос до 43,7%. При этом сократилась доля расчетов в валютах недружественных стран — с 23,9% до 16,3%.

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