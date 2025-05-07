После праздников поднимаем цены на профкурсы на 25%. Поспешите — держим старые цены до 12 мая

С понедельника, 12 мая, все курсы повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка» подорожают на 25%. Но у вас еще есть четыре дня, чтобы выбрать курс и купить его по самой выгодной цене! Это не акция, после 12 мая старых цен уже не будет.

Мы регулярно выпускаем новые курсы повышения квалификации и профпереподготовки. В марте в продажу вышли наши бестселлеры «Главный бухгалтер на ОСНО», «Зарплата, кадры и воинский учет в 1С: ЗУП», А еще мы обновили наши флагманские курсы: «Главный бухгалтер на УСН», «Учет НДС — 2025», «Годовая бухгалтерская отчетность: практикум по всем формам» и др.

Чтобы записывать для вас еще большо новых курсов, приглашать ведущих экспертов и дополнительных персональных кураторов, которые будут помогать вам в обучении, мы поднимаем цены на все профкурсы. С 12 мая они подорожают на 25%!

Но вы еще успеваете записаться на курсы повышения квалификации и профпереподготовки по старым ценам! Для этого мы запускаем дополнительный поток обучения 15 мая.

Вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет в последней версии 1С, составлять отчетность и работать с кадрами. Узнаете, как настраивать аналитику и составлять финмодели, сможете оптимизировать налоговую нагрузку на организацию и защитить бизнес от претензий налоговиков.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

До 12 мая вы можете купить курс за 33 000 14 900 рублей.

Старт дополнительного потока 15 мая.

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Вы научитесь вести учет для компаний на УСН, работать с НДС, настраивать 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

До 12 мая вы можете купить курс за 31 790 8 900 рублей.

Старт дополнительного потока 15 мая.

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Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу курса и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

До 12 мая вы можете купить курс за 36 000 9 900 рублей.

Старт дополнительного потока 15 мая.

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Не ждите повышения цены — скорее записывайтесь! Не упустите возможность купить профкурсы выгодно.