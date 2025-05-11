Росстат опубликовал статистику о вкладах и сберкассах во время войны и после нее

Росстат выпустил сборник «Цифры победы» — статистический обзор о Великой Отечественной войне и её влиянии на экономику страны.

В документе приведены данные о потерях, мобилизации, эвакуации, а также работе банковской системы и сберегательных касс в 1941–1955 годах.

📉 1941–1945: упадок системы

Количество сберкасс сократилось вдвое: с 41,6 тыс. в 1940 году до 20,3 тыс. в 1942-м.

Особенно пострадали городские кассы: в промышленных и прифронтовых регионах их число упало с 10,3 до 4,5 тыс.

Количество вкладов рухнуло более чем в 4 раза — с 17,3 до 4 млн.

Общая сумма вкладов сократилась в 1,6 раза (с 7,25 до 4,41 млрд руб.), в городах — на 41%.

📈 1945–1947: восстановление и реформа

К 1945 году количество сберкасс выросло до 30,2 тыс., сумма вкладов — до 9 млрд руб.

В 1947 году проведена денежная реформа 10:1, из-за которой сумма вкладов снизилась до 1,85 млрд руб.

🌾 1950–1955: новый подъём

Количество вкладов выросло в 6,5 раза по сравнению с 1945 годом и достигло 32,8 млн, сумма — 5,37 млрд руб.

Число сберкасс — 47,7 тыс., максимум за весь период.

Активнее начали копить в сельской местности: число вкладов выросло с 0,8 до 6,9 млн, сумма — с 206 до 908 млн руб.

Война уничтожила инфраструктуру и подорвала доверие к сбережениям. Денежная реформа 1947 года обнулила накопления, но уже к середине 1950-х система сберкасс не только восстановилась, но и превзошла довоенный уровень по количеству вкладчиков — в основном за счёт роста в селе.