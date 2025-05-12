ФНС: как зачесть переплату по налогу на прибыль в счет другого налога

Суммы налога на прибыль к уменьшению есть в личном кабинете ЛК налогоплательщика юридического лица. Переплата по декларациям распределяется для уплаты других налоговых обязательств.

Налогоплательщик задал вопрос в чате ФНС: как называется в личном кабинете юрлица операция по суммам налога на прибыль к уменьшению и как понять, что такой суммой можно оплатить другой налог.

«Операция по суммам налога на прибыль к уменьшению в ЛК ЮЛ отображаются следующим образом: "Уменьшено по расчету"», — ответили налоговики.

Отследить поступление и списание денег в ЛК юрлица можно во вкладке «Операции ЕНП». При этом переплата по декларациям признается ЕНП и распределяется в счет погашения иных обязательств.

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