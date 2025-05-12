Бизнесу в Курской области продлили отсрочку по уплате налогов

Предприниматели Курской области смогут перенести срок уплаты налогов, страховых взносов и авансов с 2024-2025 годов на 2026 год. Теперь это распространяется на обособленные подразделения.

Кабмин еще на один год продлил срок уплаты большей части налогов и страховых взносов. Такие условия доступны компаниям и ИП, которые работают в Курской области на приграничных территориях, а также там, где введет режим контртеррористической операции и отселили жителей.

«Теперь эта мера распространяется на обособленные подразделения таких организаций, а также на организации и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с сельским хозяйством», — сказано на сайте правительства.

Предпринимателям перенесли срок уплаты налогов, авансовых платежей и страховых взносов с 2024-2025 годов на 2026 год. При этом есть возможность их погасить в рассрочку в течение еще одного года. Платежи разделят на равные части, их нужно будет вносить каждый месяц.

Отсрочка позволит предпринимателям иметь больше оборотных средств на закупку сырья и оборудования, а также на выплату зарплаты сотрудникам.