Бизнесу в Курской области продлили отсрочку по уплате налогов

Кабмин еще на один год продлил срок уплаты большей части налогов и страховых взносов. Такие условия доступны компаниям и ИП, которые работают в Курской области на приграничных территориях, а также там, где введет режим контртеррористической операции и отселили жителей.
«Теперь эта мера распространяется на обособленные подразделения таких организаций, а также на организации и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с сельским хозяйством», — сказано на сайте правительства.
Предпринимателям перенесли срок уплаты налогов, авансовых платежей и страховых взносов с 2024-2025 годов на 2026 год. При этом есть возможность их погасить в рассрочку в течение еще одного года. Платежи разделят на равные части, их нужно будет вносить каждый месяц.
Отсрочка позволит предпринимателям иметь больше оборотных средств на закупку сырья и оборудования, а также на выплату зарплаты сотрудникам.
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