В чеке от самозанятого должно быть указано основание получения денег. Общая фраза не подойдет

Если услуги юрлицу или ИП оказывает самозанятый, он должен написать в чеке их конкретное наименование.

Налоговики ответили в чате ФНС, как нужно оформлять чек, если самозанятый получает оплату от ИП.

«В чеке в строке "Наименование товара/услуги" необходимо написать основание получения средств», — пояснили инспекторы.

Такими наименованиями могут быть, например, «Оплата услуг переводчика по договору № 12 от 10 мая 2025 года», «Уборка квартиры», «Изготовление картины на заказ». То есть общей фразой «услуга самозанятого» отделаться нельзя.

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