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Самозанятые

Какие документы нужно оформить с самозанятым 

Корректно оформленные документы обеспечивают защиту бизнеса от налоговых рисков, а также помогают заказчику избежать спорных ситуаций с подрядчиком. Рассказываем, какие документы понадобятся при сотрудничестве с плательщиками НПД.

Какие документы нужны

Заказчику при работе с самозанятым не нужно платить НДФЛ и социальные взносы. Но чтобы исключить риски того, что отношения с исполнителем сочтут трудовыми, важно правильно составить документы. 

Обязательный документ — чек, его выдает самозанятый после завершения работы и получения оплаты. Но, кроме чека, желательно составить и другие документы, чтобы избежать рисков. 

До начала сотрудничества с самозанятым убедитесь, что он действительно является самозанятым. Для этого запросите у него справку о постановке на учет в качестве плательщика НПД.

Справка о самозанятости

Самозанятый скачивает справку из приложения «Мой налог». Сделать это несложно, справка приходит сразу. Далее он ее отправляет заказчику. Если у заказчика есть ИНН самозанятого, то он может самостоятельно проверить такую информацию через сайт ФНС

В справке указывается:

  • ФИО налогоплательщика;

  • ИНН и паспортные данные; 

  • дата постановки на учет; 

  • наименование ИФНС, место постановки на учет.

Онлайн-формат документа подтверждается электронной подписью ФНС. Справка нужна для того, чтобы заказчик точно выяснил статус самозанятого. Если исполнитель окажется физлицом, то после выплаты вознаграждения придется заплатить НДФЛ и страховые взносы. А если налоги были выплачены несвоевременно, так как заказчик не знал, что переводит деньги физлицу, то налоговая начислит штрафы и пени.

Важно! Перед каждой выплатой заказчику рекомендуем проверять статус самозанятого, чтобы избежать проблем с налоговой. Бывают случаи, что плательщик НПД лишается своего статуса, а заказчику об этом не сообщает. 

Договор ГПХ

После получения справка с самозанятым нужно оформить договор ГПХ (подряда или оказания услуг). Договор в некоторых случаях может быть устный, но для безопасного сотрудничества лучше оформить письменный и прописать в нем все условия сделки. Договор защищает интересы сторон. 

Если заказчик не оплатит услугу, самозанятый сможет подать иск в суд для взыскания. С другой стороны, заказчик может предъявить исполнителю претензию за не надлежащие качество работ, если такое произошло. При возникновении других спорных ситуаций также можно ссылаться на условия договора.

Что указывают в договоре ГПХ

Чтобы отношения не признали трудовыми, правильно составьте договор с самозанятым. Обязательно проверьте готовый договор, обращая внимания на главные нюансы.

Что должно быть указано в договоре ГПХ:

  • Статус исполнителя. Пропишите, что исполнитель — плательщик НПД и что он документально подтверждает свой статус.

  • Конкретные работы или услуги, которые будет выполнять исполнитель. 

  • Сроки исполнения.

  • Обязанности сторон. Исполнитель обязуется по заданию заказчика выполнить работы или услуги, указанные в договоре, а заказчик — принять и оплатить их.

  • Ответственность сторон. Например, что будет, если исполнитель не выполнить работу в срок или если заказчик ее не оплатит. 

  • Подписи двух сторон.

Можно упростить подписание документов, если оформлять их в электронном виде и подписывать с помощью ПЭП. Сервис «Подпислон» идеально подходит для подписания договоров с самозанятым и других документов онлайн. 

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Что нельзя прописывать в договоре ГПХ

В тексте не должно быть терминов из трудового договора. Например, если написать: «Работник получает заработную плату два раза в месяц», это станет подтверждением трудовых отношений. 

Если договор ГПХ признают трудовым, заказчик должен принять исполнителя в штат, выплатить за него все налоги и взносы с момента подписания договора и выдать ему компенсацию за отпуск и больничные, если они были.

Такую фразу нужно написать так: «Исполнитель получает вознаграждение в течение 3-х рабочих дней после подписания сторонами акта выполненных работ»

Нельзя указывать в договоре:

  • трудовые функции и обязанности;

  • необходимость соблюдать правила трудового распорядка и дисциплины;

  • оплату дважды в месяц в одинаковые числа месяца;

  • безвозмездное предоставление самозанятому оборудования и материалов для выполнения работ; 

  • материальную ответственность исполнителя.

Акт выполненных работ

Оформлять акт выполненных работ необязательно, но лучше это сделать. Согласно договору, заказчик обязан в установленный срок проверить и принять работы, выполненные самозанятым. Акт фиксирует этот этап. Он составляется по окончании работ или определенного этапа.

В акте указывают:

  • данные заказчика и исполнителя;

  • наименование работ или услуг, их объем и сроки выполнения; 

  • сумму вознаграждения;

  • наличие или отсутствие претензий к качеству работ;

  • порядок выплаты вознаграждения;

  • подписи сторон.

Бывает, что заказчик принимает работы, но затем находит некоторые недостатки. Тогда он не только уведомляет исполнителя о проблемах, но и указывает недочеты в акте. Этот документ становится основным свидетельством выполнения или невыполнения обязательств со стороны самозанятого.

Для ИП и ООО акты служат документальным подтверждением расходов. Также они фиксируют факт выполнения работ и их сроки, что помогает свести к минимуму риск переквалификация договора в трудовой.

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Счет на оплату

Счет не обязателен. Это дополнительный документ и для подтверждения расходов не требуется. Но с ним проще бухгалтеру провести оплату. Обычно в договоре прописывают, нужен счет на оплату или нет. Сформировать счет можно быстро в приложении «Мой налог».

Счет на оплату включает:

  • данные заказчика и исполнителя;

  • реквизиты счета исполнителя для получения вознаграждения;

  • услуги и их стоимость;

  • срок перевода вознаграждения.

В счете, как и в других документах, важно не допускать трудовой терминологии.

Чек

После получения вознаграждения самозанятый должен отправить чек заказчику. Это обязательный документ при сотрудничестве с плательщиками НПД. Чек самозанятый предоставляет сразу, если вознаграждение выплачивается наличными. Если деньги переводили по безналу, чек передается не позднее 9 числа следующего месяца (ст. 14 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Чек нужен, чтобы

  • Подтвердить сотрудничество с самозанятым.

  • Учесть расходы при уменьшении налогооблагаемой базы.

Чек включает:

  • ФИО, ИНН самозанятого и название его спецрежима;

  • дату;

  • наименование товаров, работ или услуг;

  • сумму расчета;

  • ИНН заказчика;

  • QR-код.

Риски для заказчика, если нет документов

Если раньше налоговая не уделяла большого внимания отношениям между заказчиком и исполнителем, то сейчас ситуация изменилось. Налоговики стали внимательно следить за сотрудничеством с самозанятыми. Основной риск при сотрудничестве с плательщиком НПД — переквалификация договора в трудовые отношения.

Чтобы не возникли такие проблемы, внимательно отнеситесь к документам. В них не должно быть терминологии из трудового договора.

Как обмениваться документами с самозанятыми

Традиционный почтовый обмен документами с самозанятым из другого региона может превратиться в длительный и утомительный процесс. Пересылка договоров и актов обычной почтой не только занимает много времени, но и несет риски потери документов.

Как можно обмениваться документами:

  • Цифровые каналы связи.

Можно отправить документы по электронной почте или через мессенджеры. Самозанятый распечатывает, подписывает и отправляет их обратно по почте. Минус — все еще остаются риски потери документов и медленной доставки.

  • Электронный документооборот через email и мессенджеры.

В этом случае требуется наличие электронной подписи (ЭП) у обеих сторон. Документы подписываются с помощью ЭП и отправляются по электронным каналам связи.

Хотя у компаний обычно есть необходимые ЭП (НЭП или КЭП), самозанятые редко ими располагают. Процесс получения ЭП для физлиц может быть сложным: нужно установить специальное ПО, заполнить разные формы, предоставить документы в удостоверяющий центр.

  • Специализированные сервисы ЭДО.

Это оптимальное решение, которое позволяет быстро создавать электронные документы, подписывать их ЭП, мгновенно обмениваться файлами, получать юридически значимые документы. Такой формат обеспечивает максимальную скорость и надежность документооборота.

Сервис «Подпислон» предоставляет простую электронную подпись, которая подходит для подписания документов между юрлицами и физлицами. Чтобы подписать документ, нужно:

  • загрузить документ в сервис; 

  • одним кликом отправить его получателю.

Получателю приходит ссылка на документ по смс, и он подписывает его с помощью уникального кода из сообщения.

У сервиса есть своя служба поддержки, которая быстро отвечает на интересующие вопросы. Все подписанные документы хранятся в личном кабинете компании, самозанятый получает подписанный документ по электронной почте или может скачать файл сразу после подписания.

Подписывайте документы с физлицами по смс

Ваши клиенты и сотрудники смогут подписывать документы простой электронной подписью (ПЭП) без визита к вам в офис. С телефона или компьютера без установки приложений и регистраций

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