Какие документы нужно оформить с самозанятым 

Какие документы нужны

Заказчику при работе с самозанятым не нужно платить НДФЛ и социальные взносы. Но чтобы исключить риски того, что отношения с исполнителем сочтут трудовыми, важно правильно составить документы. Обязательный документ — чек, его выдает самозанятый после завершения работы и получения оплаты. Но, кроме чека, желательно составить и другие документы, чтобы избежать рисков. До начала сотрудничества с самозанятым убедитесь, что он действительно является самозанятым. Для этого запросите у него справку о постановке на учет в качестве плательщика НПД.

Справка о самозанятости

Самозанятый скачивает справку из приложения «Мой налог». Сделать это несложно, справка приходит сразу. Далее он ее отправляет заказчику. Если у заказчика есть ИНН самозанятого, то он может самостоятельно проверить такую информацию через сайт ФНС. В справке указывается: ФИО налогоплательщика;

ИНН и паспортные данные;

дата постановки на учет;

наименование ИФНС, место постановки на учет. Онлайн-формат документа подтверждается электронной подписью ФНС. Справка нужна для того, чтобы заказчик точно выяснил статус самозанятого. Если исполнитель окажется физлицом, то после выплаты вознаграждения придется заплатить НДФЛ и страховые взносы. А если налоги были выплачены несвоевременно, так как заказчик не знал, что переводит деньги физлицу, то налоговая начислит штрафы и пени. Важно! Перед каждой выплатой заказчику рекомендуем проверять статус самозанятого, чтобы избежать проблем с налоговой. Бывают случаи, что плательщик НПД лишается своего статуса, а заказчику об этом не сообщает.

Договор ГПХ

После получения справка с самозанятым нужно оформить договор ГПХ (подряда или оказания услуг). Договор в некоторых случаях может быть устный, но для безопасного сотрудничества лучше оформить письменный и прописать в нем все условия сделки. Договор защищает интересы сторон. Если заказчик не оплатит услугу, самозанятый сможет подать иск в суд для взыскания. С другой стороны, заказчик может предъявить исполнителю претензию за не надлежащие качество работ, если такое произошло. При возникновении других спорных ситуаций также можно ссылаться на условия договора.

Что указывают в договоре ГПХ

Чтобы отношения не признали трудовыми, правильно составьте договор с самозанятым. Обязательно проверьте готовый договор, обращая внимания на главные нюансы. Что должно быть указано в договоре ГПХ: Статус исполнителя. Пропишите, что исполнитель — плательщик НПД и что он документально подтверждает свой статус.

Конкретные работы или услуги, которые будет выполнять исполнитель.

Сроки исполнения.

Обязанности сторон. Исполнитель обязуется по заданию заказчика выполнить работы или услуги, указанные в договоре, а заказчик — принять и оплатить их.

Ответственность сторон. Например, что будет, если исполнитель не выполнить работу в срок или если заказчик ее не оплатит.

Подписи двух сторон. Можно упростить подписание документов, если оформлять их в электронном виде и подписывать с помощью ПЭП. Сервис «Подпислон» идеально подходит для подписания договоров с самозанятым и других документов онлайн. Попробовать бесплатно

Что нельзя прописывать в договоре ГПХ

В тексте не должно быть терминов из трудового договора. Например, если написать: «Работник получает заработную плату два раза в месяц», это станет подтверждением трудовых отношений. Если договор ГПХ признают трудовым, заказчик должен принять исполнителя в штат, выплатить за него все налоги и взносы с момента подписания договора и выдать ему компенсацию за отпуск и больничные, если они были. Такую фразу нужно написать так: «Исполнитель получает вознаграждение в течение 3-х рабочих дней после подписания сторонами акта выполненных работ». Нельзя указывать в договоре: трудовые функции и обязанности;

необходимость соблюдать правила трудового распорядка и дисциплины;

оплату дважды в месяц в одинаковые числа месяца;

безвозмездное предоставление самозанятому оборудования и материалов для выполнения работ;

материальную ответственность исполнителя.

Акт выполненных работ

Оформлять акт выполненных работ необязательно, но лучше это сделать. Согласно договору, заказчик обязан в установленный срок проверить и принять работы, выполненные самозанятым. Акт фиксирует этот этап. Он составляется по окончании работ или определенного этапа. В акте указывают: данные заказчика и исполнителя;

наименование работ или услуг, их объем и сроки выполнения;

сумму вознаграждения;

наличие или отсутствие претензий к качеству работ;

порядок выплаты вознаграждения;

подписи сторон. Бывает, что заказчик принимает работы, но затем находит некоторые недостатки. Тогда он не только уведомляет исполнителя о проблемах, но и указывает недочеты в акте. Этот документ становится основным свидетельством выполнения или невыполнения обязательств со стороны самозанятого. Для ИП и ООО акты служат документальным подтверждением расходов. Также они фиксируют факт выполнения работ и их сроки, что помогает свести к минимуму риск переквалификация договора в трудовой. Подписывайте документы с физлицами по смс Ваши клиенты и сотрудники смогут подписывать документы простой электронной подписью (ПЭП) без визита к вам в офис. С телефона или компьютера без установки приложений и регистраций Попробовать

Счет на оплату

Счет не обязателен. Это дополнительный документ и для подтверждения расходов не требуется. Но с ним проще бухгалтеру провести оплату. Обычно в договоре прописывают, нужен счет на оплату или нет. Сформировать счет можно быстро в приложении «Мой налог». Счет на оплату включает: данные заказчика и исполнителя;

реквизиты счета исполнителя для получения вознаграждения;

услуги и их стоимость;

срок перевода вознаграждения. В счете, как и в других документах, важно не допускать трудовой терминологии.

Чек