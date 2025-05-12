Как упаковать бизнес-аналитику в наглядный дашборд

Научитесь собирать и визуализировать данные с помощью дашбордов, чтобы контролировать ключевые показатели бизнеса.

Дашборды позволяют визуализировать большие объемы информации для иллюстрации динамики бизнес-процессов. Этот инструмент позволяет отслеживать изменения, например, в выручке, в количестве клиентов, в заказах и в поставках.

Наглядный подход быстро погрузит директора в текущие процессы и поможет ему принять правильные управленческие решения.

Для создания дашбордов можно использовать любое программное обеспечение, но будет быстрее и проще использоваться специальные сервисы, такие как: Google Data Studio, Oracle Business Intelligence, Power BI, «Форсайт», Qlik, Tableu и другие.

Для анализа показателей важно правильно выбрать источники данных. Они зависят от поставленной цели. Например, если нужно оценить эффективность работы отдела, то понадобится список клиентов, их заказов, динамика покупок и чистой прибыли.

Узнайте больше о дашбордах в управленческом учете и финансовом моделировании, приходите на бесплатный вебинар «Дашборды в управленческом учете: сбор и построение». Он состоится 20 мая в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

1. Преимущества визуализации при использовании управленческого учета.

2. Синтетические показатели: какие параметры собирать в дашборды:

финансовые и операционные показатели;

показатели продаж (конверсия, средний чек, возвраты);

показатели клиентской базы;

показатели эффективности (ROI, KPI).

3. Статистику и ее полезность при планировании и анализе.

4. Программирование дашбордов с использованием Power Query. Пример использования:

сбор данных из различных источников (Excel, CRM, ERP);

очистка и трансформация данных с помощью Power Query;

настройка интерактивных элементов (фильтры, срезы);

публикация дашборда и предоставление доступа пользователям.

Ждем вас на вебинаре 20 мая в 11:00 мск!