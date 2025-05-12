Как упаковать бизнес-аналитику в наглядный дашборд

Дашборды позволяют визуализировать большие объемы информации для иллюстрации динамики бизнес-процессов. Этот инструмент позволяет отслеживать изменения, например, в выручке, в количестве клиентов, в заказах и в поставках.
Наглядный подход быстро погрузит директора в текущие процессы и поможет ему принять правильные управленческие решения.
Для создания дашбордов можно использовать любое программное обеспечение, но будет быстрее и проще использоваться специальные сервисы, такие как: Google Data Studio, Oracle Business Intelligence, Power BI, «Форсайт», Qlik, Tableu и другие.
Для анализа показателей важно правильно выбрать источники данных. Они зависят от поставленной цели. Например, если нужно оценить эффективность работы отдела, то понадобится список клиентов, их заказов, динамика покупок и чистой прибыли.
Узнайте больше о дашбордах в управленческом учете и финансовом моделировании, приходите на бесплатный вебинар «Дашборды в управленческом учете: сбор и построение». Он состоится 20 мая в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
1. Преимущества визуализации при использовании управленческого учета.
2. Синтетические показатели: какие параметры собирать в дашборды:
финансовые и операционные показатели;
показатели продаж (конверсия, средний чек, возвраты);
показатели клиентской базы;
показатели эффективности (ROI, KPI).
3. Статистику и ее полезность при планировании и анализе.
4. Программирование дашбордов с использованием Power Query. Пример использования:
сбор данных из различных источников (Excel, CRM, ERP);
очистка и трансформация данных с помощью Power Query;
настройка интерактивных элементов (фильтры, срезы);
публикация дашборда и предоставление доступа пользователям.
Ждем вас на вебинаре 20 мая в 11:00 мск!
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