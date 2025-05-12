До 2 июня 2025 нужно отчитаться о зарубежных счетах и иностранных электронных кошельках

Физлица-резиденты должны сдать отчеты за 2024 год. Если сумма зачисленных денег на зарубежных счетах и электронных кошельках за отчетный год меньше 600 тыс. рублей — отчитываться не нужно.

Налоговики напомнили, что до 2 июня 2025 года физлица-резиденты должны представить отчеты за 2024 год по зарубежным счетам и иностранным электронным кошелькам.

Форма и правила отчета утверждены постановлением Правительства от 12.12.2015 № 1365.

Отправить отчет можно в электронном виде через ЛК налогоплательщика, а в бумажном — по почте, отнести лично или через представителя с доверенностью.

Когда не нужно сдавать отчет:

тем, кто в 2024 году проживал за рубежом в совокупности более 183 дней ;

по счетам, открытым в странах ЕАЭС или участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией, — если сумма зачисленных или списанных денег по счету не больше 600 тыс. рублей (эквивалентной суммы в иностранной валюте) либо остаток денег на таком счете на конец года не превышает 600 тыс. рублей;

по иностранным электронным кошелькам — если общая сумма зачисленных денег за отчетный год не больше 600 тыс. рублей.

Для мобилизованных предусмотрена отсрочка: они должны будут отчитаться в течение трех месяцев после окончания периода мобилизации или увольнения с военной службы.

Также форму отчета можно взять на сайте ФНС в разделе «Валютный контроль».

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