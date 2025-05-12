С 17 мая 2025 ФАС будет по-другому проверять документы при направлении сведений в реестр недобросовестных поставщиков

ФАС поменяет правила проверки документов при закупках. С 17 мая центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы будет рассматривать дела с ценой лота от 500 млн рублей.

ФАС изменила порядок проверки документов при направлении сведений в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) согласно закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

Приказ ФАС от 01.04.2025 № 220/25 вступит в действие с 17 мая 2025 года.

С этой даты центральный аппарат ФАС будет рассматривать документы, отправленные заказчиками для включения сведений об участнике или контрагенте в РНП, при цене лота от 500 млн рублей.

Сейчас порог составляет 700 млн

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.