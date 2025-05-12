15 мая стартует новый поток обучения на всех профкурсах «Клерка»! Покупайте курсы со скидками до 83% и приступайте к учебе

После долгих выходных так не хочется возвращаться к работе… Нужна сильная мотивация, чтобы быстрее снова приступить к делам и учебе. Поэтому мы запускаем новую суперакцию на курсы повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка». Сейчас вы можете купить курсы по выгодным ценам со скидками до 83%!
Главный бухгалтер на УСН
Вы научитесь вести учет для компаний на УСН, работать с НДС, настраивать 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.
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Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу курса и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
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36 000 рублей.
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Главный бухгалтер на ОСНО
Вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет в последней версии 1С, составлять отчетность и работать с кадрами. Узнаете, как настраивать аналитику и составлять финмодели, сможете оптимизировать налоговую нагрузку на организацию и защитить бизнес от претензий налоговиков.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
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33 000 рублей.
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