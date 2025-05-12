15 мая стартует новый поток обучения на всех профкурсах «Клерка»! Покупайте курсы со скидками до 83% и приступайте к учебе

Успейте купить курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки «Клерка» со скидками до 83%. Выбирайте курсы по выгодным ценам и скорее записывайтесь — количество мест ограничено! После обучения вы получите диплом о профпереподготовке, который мы внесем в ФИС ФРДО. Старт потока 15 мая 2025 года.

После долгих выходных так не хочется возвращаться к работе… Нужна сильная мотивация, чтобы быстрее снова приступить к делам и учебе. Поэтому мы запускаем новую суперакцию на курсы повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка». Сейчас вы можете купить курсы по выгодным ценам со скидками до 83%!

Вы научитесь вести учет для компаний на УСН, работать с НДС, настраивать 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 72%: 8 900 рублей вместо 31 790 рублей.

Старт потока 15 мая.

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Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу курса и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 73%: 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Старт потока 15 мая.

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Вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет в последней версии 1С, составлять отчетность и работать с кадрами. Узнаете, как настраивать аналитику и составлять финмодели, сможете оптимизировать налоговую нагрузку на организацию и защитить бизнес от претензий налоговиков.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 55%: 14 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Старт потока 15 мая.

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