🌅 Число бронирований отдыха в Крыму выросло на 44% за майские праздники: какие цены

В начале мая 2025 года россияне активно бронировали летний отдых в Крыму. Спрос на Краснодарский край снизился.

За последние две недели число бронирований летнего отдыха в Крыму выросло на 44% по сравнению с прошлым годом, сообщает Российский союз туриндустрии.

Самым популярным курортом стал Коктебель, спрос на который вырос почти в два раза. Бронирований в Евпатории стало больше на 76%, в Ялте — на 58%, в Алуште — на 45%, в Судаке — на 43%, в Феодосии — на 36%. Также вырос спрос на отдых в Севастополе.

Число бронирований в летние месяцы увеличилось на 40-60% по сравнению с 2024 годом, а в осенние месяцы — в два раза.

Цены на размещение выросли на 20-30%: до 11,9-12,6 тыс. рублей за номер на двоих. Рост цен в Судаке составил 40%, в Евпатории — 30-35%.

В Краснодарском крае число бронирований снизилось. За майские праздники спрос снизился на 30-40% по сравнению с прошлым годом.

На 30-60% меньше бронируют Кабардинку, Анапу, Дивноморское, Витязево. Спрос на Сочи снизился на 20%, на Геленджик — на 17%. Рост показывают Туапсе (+33%), Сириус (+27%), Ейск (+16%) и Адлер (+4%). Цены на летний отдых выросли на 7%: до 13-15 тыс. рублей за номер.

В Крым и Краснодарский край едут отдыхать из Москвы и Московской области (38%), Краснодарского края (10%), Санкт-Петербурга (8%), Ростовской области (7%), Воронежской и Нижегородской областей (по 2%), добавили в РСТ.

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