Конституционный суд разрешил пересмотр сделок о приватизации. Срок давности будет с момента проверки

Срок давности считается не с момента заключения сделки, а с даты выявления нарушений со стороны прокуратуры. Это затронет даже приватизацию, которая была в 1990-х годах.

Конституционный суд зафиксировал приоритет публичного интереса в вопросах частной собственности, когда сделки по приватизации могут быть подвергнуты сомнению.

Суд решил, что срок давности считается не с момента приватизации, а с момента выявления нарушений в рамках прокурорской проверки. Об этом пишут «Ведомости».

К такому выводу пришли, рассматривая жалобы компаний ООО «Мираж» и ООО «Геатон», которые хотели оспорить нормы ГК о применении сроков исковой давности. Прокуратура обнаружила, что в 1994 году в план приватизации госпредприятия «Третий государственный подшипниковый завод» вошли медсанчасти, которых там быть не должно. К компаниям обратились с иском об истребовании спорных зданий и земель. Предприниматели напомнили про сроки давности, но арбитражные суды приняли сторону прокуратуры.

КС разъяснил, что суд должен учитывать «всю совокупность фактических обстоятельств», а не только дату приватизации. Например, во внимание нужно принять дату, когда стало известно о нарушении, а не только момент, когда оно состоялось.

Адвокат практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Ларионов объяснил, что решение КС подразумевает возможность государства сохранить за собой право «безальтернативной деприватизации имущества на протяжении неограниченного периода времени, если вдруг обнаружит, что оно используется не так». По мнению правозащитника, такой подход «развязывает руки государственным структурам в их походе за активами».

Старший партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай также заявил, что это решение противоречит не только существующему институту исковой давности, но и правовым позициям самого КС.

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