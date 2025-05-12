🚕 Требования по локализации такси могут сдвинуть на 1 января 2033 года

Комитет Годсумы по транспорту одобрил поправки в законопроект о требованиях к локализации автомобилей такси. Инициативу собираются рассмотреть 13 мая 2025 года.

13 мая Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об установлении требований к уровню локализации автомобилей такси. Такое решение думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры опубликовано в электронной базе.

Законопроект приняли в первом чтении 18 января 2024 года. Регионам хотели дать возможность устанавливать обязательные требования к уровню локализации автомобилей такси.

Уровень локализации в баллах предлагается измерять так же, как и для госзакупок. Минимальное количество баллов должно устанавливать Правительство.

Изначально планировали, что для работы в такси с 1 октября 2025 года допустят легковые авто, которые набрали не менее 3,2 тыс. баллов (как для госзакупок). Согласно поправкам ко второму чтению, требование по уровню локализации предлагается сдвинуть на 1 января 2033 года.

Но с 1 марта 2026 года для использования авто в такси хотят ввести другие требования: машина должна быть произведена по специальному инвестконтракту, заключенному в период с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года.

Для автомобилей такси в Калининградской области это требование не будет действовать до 1 марта 2028 года, для Дальнего Востока — до 1 марта 2030.

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