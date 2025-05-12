❗ Центробанк не исключает вероятность повышения ключевой ставки

Банк России опубликовал отчет об обсуждении ключевой ставки. Вероятность ее повышения стала ниже, но регулятор считает, что нужно поддерживать жесткость денежно-кредитных условий.

На сайте Центробанка опубликовано Резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 25 апреля 2025 года. Возможность повышения ключевой ставки не исключается, но она стала меньше.

«Хотя вероятность повышения ключевой ставки сохраняется, она снизилась по сравнению с мартом», — говорится в сообщении регулятора.

Кредитование оставалось сдержанным, вклады россиян активно увеличивались. Рост внутреннего спроса замедлился по сравнению с предыдущими кварталами. Также уменьшился кадровый дефицит. Появилось больше свидетельств снижения перегрева в экономике.

При этом ЦБ добавил, что нужно поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, чтобы происходящие в экономике процессы стали устойчивыми.

Так, регулятор хочет обеспечить дальнейшее замедление инфляции и ее возвращение к цели в 2026 году.

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