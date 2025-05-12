Скорее записывайтесь на профкурсы по выгодным ценам со скидкой 83%! Старт потока 15 мая

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Каталог курсов

После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО.

НДС один из самых сложных налогов, а с этого года с ним должны работать все, и компании на ОСНО, и упрощенцы!

Мы составили программу обучения по требованиям 2025 года, которая учитывает все изменения в Налоговом кодексе и поможет разобраться с самыми сложными моментами в уплате НДС: от формирования счетов-фактур до сдачи декларации.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.

Цена со скидкой 70%: 7 900 рублей вместо 26 000 рублей.

Старт потока 15 мая.

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Вы разберитесь со всеми действующими ФСБУ, подготовьтесь к применению нового ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», узнаете, как перестроить учетную политику, научитесь составлять бухгалтерскую отчетность по новым правилам 2025 года, работать без штрафов и претензий налоговой.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 150 ак. часов.

Цена со скидкой 68%: 7 900 рублей вместо 24 400 рублей.

Старт потока 15 мая.

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Вы научитесь правильно рассчитывать и уплачивать налоги по новым ставкам, удерживать НДФЛ и заполнять новые формы отчетов.

Получите практические навыки, которые помогут вам легко составить и сдать всю отчетность за за первое полугодие без стресса и ошибок.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.

Цена со скидкой 79%: 5 900 рублей вместо 28 600 рублей.

Старт потока 15 мая.

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