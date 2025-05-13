👍 К компенсации за задержку зарплаты можно применить стандартный вычет на детей

В телеграм-чате ФНС задали вопрос, можно ли применить стандартный вычет на детей к компенсации, рассчитанной за задержку выплаты зарплаты.
Да, при расчете НДФЛ с такой компенсации можно применить стандартный вычет на детей, ответили налоговики.
В 2025 году выросла сумма налогового вычета на детей, также изменился порядок оформления вычетов по НДФЛ. Научим работать с налоговыми изменениями на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Мы обновили программу и добавили туда информацию по детским выплатам, вычетам по НДФЛ и налоговому кешбэку.
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