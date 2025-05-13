🍲 Роструд рассказал, когда можно перенести обеденный перерыв

У всех работников есть право на обеденный перерыв, который нельзя отменить или перенести. Но это общее правило, в некоторых случаях передвинуть обед все-таки можно.

Роструд напомнил, что у всех работников есть право на обеденный перерыв. Его может не быть при 4-часовом рабочем дне, если это установлено правилами внутреннего трудового распорядка.

Обеденный перерыв нельзя отменять. Его продолжительность (от 30 минут до 2 часов) устанавливают правилами внутреннего трудового распорядка или соглашением между работником и работодателем.

«Нельзя сокращать рабочий день за счет отмены обеда, как и переносить время перерыва на начало или конец рабочего дня», — подчеркивает Роструд.

Но в некоторых случая перенести обед можно, если это связано:

со спецификой деятельности предприятия;

нужно заменить сотрудника, ушедшего на обед;

с режимом и графиком работы всей компании в целом;

задачами и обязанностями работника.

Подробнее о том, как вести учет рабочего времени и составлять штатное расписание, расскажем на курсе профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи».

Вы узнаете, как нанимать и увольнять работников, без ошибок оформлять отпуска, больничные и пособия, вести трудовые книжки в электронном и бумажном формате, составлять отчетность и проводить операции в 1С:ЗУП.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 8 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Старт потока 15 мая.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.