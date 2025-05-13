Долги России перед иностранными государствами и компаниями сократились до минимума за 18 лет

Из-за санкций и ограниченного доступа к финрынкам Россия перестала брать внешние займы. Сейчас такой долг составил 290 млрд долларов или около 9% ВВП.

Впервые с 2006 года внешний долг России упал ниже 300 млрд долларов. На 1 января 2025 года он составил 290 млрд долларов.

Внешний долг состоит из заимствований органов государственного управления (19 млрд долларов), банков и ЦБ (95,5 млрд), других представителей экономики (175,5 млрд). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

За последний квартал 2024 года объем займов у иностранных стран, компаний, международных организаций и институтов резко снизился почти на 10% или на 19 млрд долларов.

Научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин считает, что Россия перестала брать внешние займы из-за санкций и ограничений доступа к международным финансовым рынкам. Наоборот, страна планомерно погашает свои обязательства. В 2025 году Минфин собирается выплатить по внешнему долгу порядка 2,1 млрд долларов.

Для экономики страны считается безопасным уровень внешнего госдолга меньше 30% ВВП, в РФ сейчас он составляет около 9% ВВП. Среди стран G20 в России один из самых низких показателей.

Для сравнения, в США в 2024 году внешний госдолг составил почти 100% ВВП, он вырос до 27 трлн долларов, в Японии показатель уже превысил ВВП и составил 8,9 трлн долларов.

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