Адвокат расскажет, как оптимизировать налоги в 2025 году: что еще работает, а что уже нет

На бесплатном вебинаре разберем способы налоговой оптимизации. Вы узнаете, что сейчас можно применять, а что уже нельзя использовать безопасно.

2025 год начался с масштабной налоговой реформы. Многие способы оптимизации, еще недавно казавшиеся безопасными, теперь вызывают массу вопросов у налоговых органов. Вместе с налоговым адвокатом разберемся в актуальной практике налоговой оптимизации.

Приходите на бесплатный вебинар «Оптимизация налогов – 2025: что еще работает, а что уже нет». Он состоится сегодня в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре рассмотрим:

Свежая статистика по выездным налоговым проверкам — на кого выходит налоговая и что ищет. Патентная система — что поменялось и где теперь риски. Миграция в льготные регионы — налоговая эффективность vs деловая цель. Оптимизация на ОСНО — можно ли выжать из классической системы что-то законное? Дробление бизнеса — актуальная практика, проверочные маркеры.

Спикер — Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!