ЦОК КПП БСН 07.05 Мобильный
Оптимизация налогообложения

Адвокат расскажет, как оптимизировать налоги в 2025 году: что еще работает, а что уже нет

На бесплатном вебинаре разберем способы налоговой оптимизации. Вы узнаете, что сейчас можно применять, а что уже нельзя использовать безопасно.

2025 год начался с масштабной налоговой реформы. Многие способы оптимизации, еще недавно казавшиеся безопасными, теперь вызывают массу вопросов у налоговых органов. Вместе с налоговым адвокатом разберемся в актуальной практике налоговой оптимизации.

Приходите на бесплатный вебинар «Оптимизация налогов – 2025: что еще работает, а что уже нет». Он состоится сегодня в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре рассмотрим:

  1. Свежая статистика по выездным налоговым проверкам — на кого выходит налоговая и что ищет.

  2. Патентная система — что поменялось и где теперь риски.

  3. Миграция в льготные регионы — налоговая эффективность vs деловая цель.

  4. Оптимизация на ОСНО — можно ли выжать из классической системы что-то законное?

  5. Дробление бизнеса — актуальная практика, проверочные маркеры.

Спикер — Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!

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