Минфин: как учесть по налогу на прибыль расходы на служебное жилье

Расходы на служебную квартиру, где живут работники, можно учесть в базе по налогу на прибыль организаций. Жилье при этом должно относиться к обслуживающим производствам и хозяйствам.

В письме от 13.03.2025 № 03-03-06/1/24826 Минфин разъяснил, как учитывать расходы на содержание служебной квартиры, где проживают работники, в целях налога на прибыль.

Согласно ст. 275.1 НК, для целей налога на прибыль к обслуживающим производствам и хозяйствам относят объекты жилищно-коммунального хозяйства, социально-культурной сферы, учебно-курсовые комбинаты и иные аналогичные хозяйства, производства и службы, осуществляющие реализацию товаров, работ, услуг своим работникам и сторонним лицам.

Жилой фонд относится к объектам жилищно-коммунального хозяйства. То есть служебную квартиру, которую используют для проживания работников, можно отнести к обслуживающим производствам и хозяйствам.

Соответственно, расходы на ее содержание можно учитывать в базе по налогу на прибыль согласно ст. 275.1 НК.

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