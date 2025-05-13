Депутаты предложили платить за информацию о нелегальных мигрантах

Представители фракции «Новые люди» предложили МВД рассмотреть возможность выплаты денежного вознаграждения россиянам, которые предоставят достоверную информацию о нарушении миграционного законодательства со стороны иностранцев.
Например, к таким нарушениям относятся: пребывание в РФ лиц без регистрации или без действующей визы, работа мигрантов без патента на трудовую деятельность. Об этом пишут «РИА Новости».
Согласно идее депутатов, «платеж за бдительность» смогут получить те, кто сообщит о нарушениях конкретного иностранца. Выплата будет за каждого выявленного и подтвержденного нелегального мигранта.
Вместе с этим, депутаты просят увеличить размер штрафа при выдворении иностранца из страны — с 2-7 до 100 тыс. рублей. Кроме того, все имущество нелегального мигранта, включая деньги, будут подлежать конфискации в пользу государства. Половина дохода от штрафа в 100 тыс. рублей и конфискации будет вознаграждением тому человеку, который предоставил информацию о нарушении.
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Комментарии1
Хммм... А идея-то не плохая!
С кадровиком обсудить надо...