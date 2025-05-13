Нельзя применять разные ставки НДС в зависимости от того, кто покупатель

Плательщики УСН с 2025 года платят НДС. Для этого можно выбрать обычные ставки или сниженные, но применять разные ставки для разных покупателей нельзя.

С 1 января 2025 года все налогоплательщики на УСН стали плательщиками НДС. Исключение — ИП и компании, у которых доход за 2024 год был меньше 60 млн рублей. Они автоматически получают освобождение от уплаты НДС, напоминает региональное УФНС. Сдавать декларацию по НДС, вести книги продаж и книги покупок им тоже не нужно.

Если же доходы превысили лимит в 60 млн, то с 1 января нужно рассчитывать и платить НДС. По операциям, не облагаемым НДС, рассчитывать НДС не нужно, но придется отразить такие операции в НДС-декларации.

Плательщики УСН, которые должны платить НДС, могут выбрать ставки:

общеустановленные — 20%, 10%, 0% (в зависимости от вида товара, услуги);

специальные — 5% или 7%.

Выбранную ставку и рассчитанную сумму налога нужно указывать в счетах-фактурах, первичке, универсальных передаточных документах и в НДС-декларации.

При этом нельзя применять разные ставки в зависимости от того, кто покупает товары, работы или услуги. Выбранная ставка применяется ко всем операциям с НДС: п. 7 ст. 164 НК.

Уведомлять налоговиков о выбранной ставке не нужно. Они узнают об этом из декларации по НДС.

Подробнее о том, как рассчитывать налог по разным ставкам, кому положены льготы по НДС и как их получить, расскажем на курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2025».

Вы научитесь формировать налоговые регистры, вести книги покупок и продаж, работать с НДС на ОСНО и УСН, вести учет операций в 1С и заполнять новую декларацию.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 70% за 7 900 рублей вместо 26 000 рублей.

Старт потока 15 мая.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.