❗ В Налоговом кодексе уточнят нормы о едином налоговом счете

Власти собираются провести донастройку налоговой системы в НК РФ в рамках основных направлений налоговой политики с учетом новых поручений Президента и Правительства.

В частности, согласно большому пакету изменений и дополнений в НК (проект), подготовленному Минфином в рамках указанной задачи, предложено уточнить нормы о едином налоговом счете (ЕНС).

А именно, уточнят порядок учета на ЕНС решения налогового органа:

о досрочном прекращении действия отсрочки или рассрочки;

об отмене (полностью или частично) решений о предоставлении налогового вычета полностью или частично.

Также дополнят нормы об исключении из сальдо ЕНС суммы, указанной в решении налогового органа о привлечении/отказе в привлечении к ответственности, если суд принял меры предварительной защиты (приостановления действия такого решения) по иску оспаривающего его лица на иные акты налогового органа с размером долга.

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но некоторые нормы позже.

Что известно об очередной донастройке налоговой системы — в нашей общей новости.