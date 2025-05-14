❗ В Налоговом кодексе уточнят нормы о едином налоговом счете

В частности, согласно большому пакету изменений и дополнений в НК (проект), подготовленному Минфином в рамках указанной задачи, предложено уточнить нормы о едином налоговом счете (ЕНС).
А именно, уточнят порядок учета на ЕНС решения налогового органа:
о досрочном прекращении действия отсрочки или рассрочки;
об отмене (полностью или частично) решений о предоставлении налогового вычета полностью или частично.
Также дополнят нормы об исключении из сальдо ЕНС суммы, указанной в решении налогового органа о привлечении/отказе в привлечении к ответственности, если суд принял меры предварительной защиты (приостановления действия такого решения) по иску оспаривающего его лица на иные акты налогового органа с размером долга.
Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но некоторые нормы позже.
Что известно об очередной донастройке налоговой системы — в нашей общей новости.
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