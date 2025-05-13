Компании на налоговом мониторинге могут запросить мнение налоговиков по сложной или нестандартной хозяйственной операции

Налоговый мониторинг — это форма налогового контроля, которая освобождает компанию от лишних проверок и запросов налоговиков благодаря онлайн-доступу к бухгалтерской информации. Эту форму взаимодействия выбрали уже 736 компаний из более чем 20 отраслей, сообщила начальник управления налогового мониторинга ФНС Марина Крашенинникова.
«Чтобы налоговый мониторинг работал, компания должна предоставить доступ в своей учетной системе. И налоговый орган в таком случае получает полностью доступ к данным бухгалтерского и налогового учета, также к данным первичных учетных документов, на которых отражены соответствующие операции. И так начинается налоговый мониторинг», — пояснила Крашенинникова.
Кто может перейти на налоговый мониторинг:
юридические лица с общей выручкой и активами от 800 млн руб. и уплаченными налогами не менее 80 млн;
резиденты особых экономических зон;
участники промышленных кластеров.
Также суммовые критерии отменили для бывших участников консолидированных групп плательщиков. Участники группы компаний, холдинга переходят на налоговый мониторинг по критериям холдинга.
Участники налогового мониторинга в числе его преимуществ называют сокращение документации, взаимодействие онлайн и предупреждение налоговых рисков.
Например, можно запросить мнение налогового органа при совершении сложной или нестандартной хозяйственной операции.
«Это мнение освобождает от штрафных санкций, если вдруг такие будут по истечению проверки предъявляться», — сказала главный бухгалтер компании «Аэрофлот» Ирина Николаева.
Также не нужно представлять документальные подтверждения, так как все общение с налоговиками идет через электронную платформу налоговых данных.
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