В апреле 2025 года частные инвесторы вложили больше 181 млрд рублей в ценные бумаги

Доля инвесторов-физлиц в общем объеме торгов акциями и паями биржевых фондов превысила 74%.

Частные инвесторы потратили 181,5 млрд рублей на покупку акций и облигаций на Московской бирже. В акции вложили 23,8 млрд, в облигации — 168,4 млрд. Продажи паевых фондов превысили объем покупок на 10,6 млрд рублей.

На 399 тыс. увеличилось число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже: по итогам апреля их стало 36,7 млн человек. Они открыли почти 68 млн счетов. Сделки в апреле заключали 3,6 млн человек.

«Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями биржевых фондов в апреле составила 74,7%, в объеме торгов облигациями — 31,5%», — сказано на сайте торговой площадки.

Самыми популярными акциями в портфелях частных инвесторов были бумаги Сбербанка, акции Газпрома, Лукойла, Т-Технологий и Роснефти.

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