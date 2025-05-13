В апреле 2025 года частные инвесторы вложили больше 181 млрд рублей в ценные бумаги

Частные инвесторы потратили 181,5 млрд рублей на покупку акций и облигаций на Московской бирже. В акции вложили 23,8 млрд, в облигации — 168,4 млрд. Продажи паевых фондов превысили объем покупок на 10,6 млрд рублей.
На 399 тыс. увеличилось число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже: по итогам апреля их стало 36,7 млн человек. Они открыли почти 68 млн счетов. Сделки в апреле заключали 3,6 млн человек.
«Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями биржевых фондов в апреле составила 74,7%, в объеме торгов облигациями — 31,5%», — сказано на сайте торговой площадки.
Самыми популярными акциями в портфелях частных инвесторов были бумаги Сбербанка, акции Газпрома, Лукойла, Т-Технологий и Роснефти.
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Комментарии1
Пустая "новость". Где сравнения вложений г/г, м/м? С точки зрения финансового анализа должно быть. Не понятно, ликовать или погодить.
А так как в лужу...