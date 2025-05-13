У производителей стройматериалов в мае 2025 года выручка растет, а у блогеров падает

Несколько выходных дней подряд позволяют людям заниматься ремонтом и благоустройством, поэтому в мае традиционно растет спрос на строительные материалы.

В мае 2025 года растет месячная выручка у представителей малого и среднего бизнеса, которые производят стройматериалы.

В майские праздники у производителей цемента, кирпичей, стекла и черепицы выручка на 28% больше относительно всего года. На 19% больше зарабатывают на строительных каркасах, дверях и окнах. Это связано с тем, что длительные выходные располагают россиян к тому, чтобы заняться благоустройством дачных участков, ремонтом и даже строительством.

Также примерно на 20% растет выручка у малых сельхозтоваропроизводителей. Об этом сказано на сайте Корпорации МСП.

В мае традиционно снижается выручка у бизнеса, связанного с курьерской доставкой и творчеством. Упадок наблюдают среди блогеров, специалистов по производству видео- и телепрограмм.

По итогам первого квартала 2025 года число МСП превысило 6,7 млн. Это рекордный показатель с 2016 года.

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