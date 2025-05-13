❗ Увеличили штрафы за нарушение требований к защите информации: закон принят

13 мая 2025 года Госдума приняла поправки в КоАП РФ, которые ужесточают наказание за нарушение правил защиты информации.

Правительственный законопроект о поправках в КоАП депутаты приняли во втором и третьем чтениях.

Изменения вносят в ст. 13.12 КоАП о нарушении правил защиты информации.

Штрафы за использование несертифицированных баз данных и средств защиты информации для должностных лиц увеличат до 20 — 50 тыс. рублей, для юрлиц — до 50 —100 тыс. Сейчас максимальный штраф для юрлиц составляет 25 тыс. рублей.

Также до 50 — 100 тыс. рублей для юрлиц вырастут штрафы за нарушение требований о защите информации, составляющей государственную тайну, если нет признаков уголовно деяния. Штраф для должностных лиц за такое нарушение составит 20 — 50 тыс. рублей.

Закон вступит в силу сразу, со дня официального опубликования после подписания Президентом.

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