❗ Увеличили штрафы за нарушение требований к защите информации: закон принят

Правительственный законопроект о поправках в КоАП депутаты приняли во втором и третьем чтениях.
Изменения вносят в ст. 13.12 КоАП о нарушении правил защиты информации.
Штрафы за использование несертифицированных баз данных и средств защиты информации для должностных лиц увеличат до 20 — 50 тыс. рублей, для юрлиц — до 50 —100 тыс. Сейчас максимальный штраф для юрлиц составляет 25 тыс. рублей.
Также до 50 — 100 тыс. рублей для юрлиц вырастут штрафы за нарушение требований о защите информации, составляющей государственную тайну, если нет признаков уголовно деяния. Штраф для должностных лиц за такое нарушение составит 20 — 50 тыс. рублей.
Закон вступит в силу сразу, со дня официального опубликования после подписания Президентом.
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Комментарии1
Защищать информацию, конечно же, никто не собирался.