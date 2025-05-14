👌 Уведомления ЕНП по налогам на имущество отменят полностью, а по НДФЛ и взносам — частично

Минфин намерен оптимизировать в сторону сокращения количество направляемых налогоплательщиками уведомлений на единый налоговый платеж об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по ним, сборов, страховых взносов.

Это следует из большого проекта изменений и дополнений в НК, подготовленного Минфином в рамках донастройки налоговой системы в НК РФ согласно основным направлениям налоговой политики с учетом новых поручений Президента и Правительства.

Во-первых, полностью отменят подачу бизнесом уведомлений ЕНП по имущественным налогам — транспорному, земельному и налогу на имущество организаций.

Во-вторых, отменят обязанность (т. е. право оставят) подачи уведомлений по НДФЛ и страховым взносам. Это касается тех периодов, по которым плательщик уже представил уведомление с планируемыми к уплате в эти периоды суммами НДФЛ и взносов.

Значит, в итоге суммы, заявленные к уплате и по факту перечисленные на ЕНП, должны сойтись. То есть Минфин предлагает сдавать уведомления как бы авансом.

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но некоторые нормы позже.

Что известно об очередной донастройке налоговой системы — в нашей общей новости.

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