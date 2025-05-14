Путин определил условия для возвращения иностранных компаний

Решение о возвращении иностранных брендов в Россию будут принимать в зависимости от того, выгодно ли это стране или нет. Также начнут давать оценку поведению западных компаний при уходе из РФ.

Президент Владимир Путин встрече с членами «Деловой России» рассказал, что представители крупного иностранного бизнеса приходят к нему и просят вернуться на российский рынок. Это случилось потому, что не все бренды три года назад решили уйти добровольно.

Владимир Путин определил некоторые условия для зарубежного бизнеса, который хочет снова прийти на рынок РФ. Например, обратно примут те компании, чье появление будет выгодно России. Также при оценке перспективы возвращения будут смотреть на то, как компания себя вела при уходе с рынка.

«А если что-то нужно будет учесть с точки зрения интересов нашего бизнеса, прежде всего будем ориентироваться на ваши интересы, на интересы нашего бизнеса <…> Если им нужно вернуться на наш рынок, что угодно — придут и расцелуют тебя в уста. Этого недостаточно. Нам нужно обязательно смотреть на все эти вопросы с прагматической точки зрения», — заявил Владимир Путин.

Также президент отметил, что санкции позволили российским брендам наладить собственное производство, причем качество продукции зачастую лучше, чем у иностранцев. Предприниматели просто не могли пробиться «на полки магазинов» из-за высокой конкуренции.

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