Может ли ИП применять сниженную ставку УСН после переезда в новый регион РФ — зависит только от того, когда переехал

Реальная история: житель ДНР зарегистрировался как ИП по временной регистрации в Москве. Позже он встал на учет в Донецкой народной республике. Теперь его право применять пониженную налоговую ставку по УСН определяется датой переезда.

В телеграм-чате ФНС задал вопрос предприниматель из ДНР. Он зарегистрировался как ИП по месту временной прописки в Москве, так как на тот момент ДНР еще не входила в состав России. Позже он встал на учет в ДНР, по месту постоянной регистрации. Может ли он теперь применять пониженную ставку УСН, действующую в ДНР?

Не имеет значения, по временной или постоянной регистрации вставал на учет ИП, ответили налоговики. Для применения пониженных региональных ставок имеет значение только дата, когда ИП поменял место жительства:

если он переехал и зарегистрировался в ДНР до 1 января 2025 года — налог УСН нужно считать по ставке, действующей по новому месту жительства ИП, без учета ограничений п. 2 ст. 346.21 НК о налоговой миграции;

при переезде начиная с 1 января 2025 года, если на новом месте ставка меньше, чем была на старом, налог придется платить по старой, более высокой ставке УСН три года начиная с года смены места жительства ИП.

Научим работать на УСН в 2025 г., разберем нюансы перехода на упрощенку и уплаты налога — на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН».

Вы узнаете, как рассчитывать налоговую базу по НДС и отражать операции по налогу в 1С, составлять платежки и заполнять декларацию по новой форме. Сможете правильно вести документооборот, работать с кадрами и защищать компанию от проблем с налоговой.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 72% за 8 900 рублей вместо 31 790 рублей.

Старт потока 15 мая.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.