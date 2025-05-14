В новых регионах бизнес зарегистрировал уже больше 47 тысяч ККТ

Больше 23 тысяч налогоплательщиков зарегистрировали свыше 47 тысяч касс в новых регионах России. ИП с сотрудниками должны применять ККТ с 1 мая 2025 года.

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях продолжают постепенно переходить на применение контрольно-кассовой техники.

С 1 февраля 2025 года эта обязанность появилась у компаний на ОСНО, УСН и ЕСХН, где трудоустроены сотрудники. С 1 мая 2025 года ИП с работниками также обязаны применять ККТ на общих основаниях.

«В настоящее время в новых регионах более 23 тыс. налогоплательщиков зарегистрировали 47,5 тыс. ККТ», — сказано на сайте ФНС.

С 1 июня 2025 года кассами начнут пользоваться ИП на ОСНО без сотрудников, с 1 июля — ИП на УСН без работников, с 1 августа — ИП на ЕСХН или на ПСН без наемных работников.

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