⚡️ Итоги дня: в РФ открылось шесть термальных комплексов, рестораны нарастили оборот на майских на 57%, Apple создает систему управления с помощью мыслей

Рост внутреннего туризма в России обгоняет рост выездного. Объем внутреннего туризма в 2025 году может вырасти на 10–15%, выездного — на 5–8%.

В аэропорту Сухума приземлился первый за 32 года самолет из Нижнего Новгорода. Рейсы выполняет авиакомпания «Икар» на 100-местном самолете Embraer 190.

С начала 2025 года Таиланд посетили больше 916 тыс. россиян. С 1 января в Таиланде побывали в общей сложности 13 млн иностранцев.

Потребление кормов для домашних животных в России в 2025 году может увеличиться на 2,6–5,1%, до 1,4 млн т.

Якутия полностью перешла на электронные муниципальные и государственные услуги. В утвержденном перечне 88 таких услуг.

Шесть термальных комплексов общей площадью 82,6 тыс. кв. м заработали в России с начала 2025 года, всего будет введено 22 проекта. Среди причин роста консалтеры указывают выход на рынок масштабных объектов с всесезонными уличными аквазонами. По данным на май этого года, термальные комплексы работают в 27 регионах.

Российские рестораны увеличили оборот в майские праздники на 57%. Число оплат выросло на 43%, а средний чек — на 10% и составил 2 584 рубля.

73% опрошенных россиян считают, что подростки должны подрабатывать летом. Это помогает им развить самостоятельность и получить опыт.

Доля межсайтового скриптинга (XSS) в кибератаках на российские компании выросла до 40% в первом квартале 2025 года. XSS позволяет злоумышленникам внедрять вредоносный код в сайты и красть данные пользователей.

Компания Microsoft сократит порядка 6 тыс. рабочих мест по всему миру, чтобы адаптироваться к новым условиям на рынке технологий. В январе 2023 года Microsoft уволила 10 тыс. человек.