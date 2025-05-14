Ростехнадзор меняет правила проведения экспертизы промышленной безопасности с 1 сентября 2025

Во время экспертизы промбезопасности эксперты будут осматривать здания и оборудование, а не только читать документы. Организации, которые разработали документацию опасного объекта, не смогут сами проводить ее экспертизу.

С 1 сентября 2025 года поменяются требования к проведению экспертизы промышленной безопасности. Приказ Ростехнадзора от 29.01.2025 № 29 предусматривает срок для отправки заключения экспертизы в госреестр — 90 дней.

Также теперь будет определено, что во время экспертизы сам эксперт должен не только анализировать документы, но и осматривать оборудование, здания, сооружения на объекте.

В заключении будут указывать, если на объекте экспертизы нет документации или эксперту ее не предоставили, и указывать причины.

Руководитель должен определять тех, кто участвует в экспертизе: письменно или в форме электронного документа с электронной подписью.

Кроме того, теперь организация, которая разработала документацию, декларации и обоснования безопасности опасного производственного объекта, не сможет проводить экспертизу этих документов.

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