Мигранты смогут работать по одному патенту в соседних регионах: проект прошел первое чтение

14 мая 2025 года депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который разрешает иностранцам работать в другом регионе, если субъекты РФ заключили между собой соглашение.

Мигранты, которые получили патент в одном регионе РФ, смогут работать и в соседнем, если субъекты РФ заключили между собой соглашение. Правительственный законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Нормы закона предполагается распространить на Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Работодатели на территории одного региона смогут принимать на работу мигрантов, получивших патент на территории другого. Также они будут обязаны уведомлять миграционную службу о месте работы иностранного специалиста.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

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