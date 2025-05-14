Мигранты смогут работать по одному патенту в соседних регионах: проект прошел первое чтение

Мигранты, которые получили патент в одном регионе РФ, смогут работать и в соседнем, если субъекты РФ заключили между собой соглашение. Правительственный законопроект приняла Госдума в первом чтении.
Нормы закона предполагается распространить на Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Работодатели на территории одного региона смогут принимать на работу мигрантов, получивших патент на территории другого. Также они будут обязаны уведомлять миграционную службу о месте работы иностранного специалиста.
Если закон примут, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
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