Производство водки в 2025 году снизилось на 15,6%

Выпуск почти всей алкогольной продукции в России снизился. Но вина произвели больше на 5,2%, а игристых вин — на 6,9%.

За первые четыре месяца 2025 года производство водки в России снизилось на 15,6% год к году, коньяка — на 22,7%. Всего за этот период произвели 19,14 млн декалитров водки, а коньяка — 2,03 млн декалитров.

В целом производство ликероводочной продукции снизилось на 6% — до 5,10 млн декалитров, сообщил Росалкогольтабакконтроль.

Уменьшилось и производство спиртных напитков крепостью более 9%: на 14,7% — до 28,72 млн декалитров.

Больше всех упал выпуск плодовой алкогольной продукции: на 89,8% — до 499 тыс. декалитров.

При этом за период выросло производство виноградных вин (на 5,2% — до 11,60 млн декалитров) и игристых вин (на 6,9% — до 4,81 млн декалитров).

Общее снижение объема производства всей розничной алкогольной продукции с начала года составило 26%. Сюда не входят слабоалкогольные напитки — пиво, сидр и т. п.

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