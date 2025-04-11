В Госдуме хотят приравнять рекламу безалкогольного пива к алкогольному

Для креативов с рекламой безалкогольного пива могут установить те же ограничения и правила, как для рекламы алкогольных напитков.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ограничениях в рекламе безалкогольного пива.

Сейчас в ст. 21 Федерального закона «О рекламе» установлены правила для рекламы алкогольных напитков, которые не действуют для безалкогольного пива.

«На наш взгляд, реклама безалкогольного пива является скрытой рекламой алкоголя и алкогольных брендов и к ней должны быть установлены те же требования, которые установлены для пива», — сказано в пояснительной записке.

Под безалкогольным пивом понимают напиток с долей этилового спирта не более 0,5% объема готовой продукции. Авторы проекта заметили, что выпуском безалкогольного пива на основе солода занимаются те же компании, которые производят пиво.