Бухгалтер может проверить расчет налогов с помощью нейросетей

Специалист по учету может делегировать некоторые свои обязанности искусственному интеллекту. Например, он может рассчитать НДФЛ, найти ошибки в отчетах и таблицах.

Нейросети научились не только корректно отвечать на вопросы пользователей, но и проверять документы, искать ошибки, предоставлять пояснения и анализировать статистику. Новые технологии помогут бухгалтеру проверить расчеты, найти ошибки и опечатки в отчетах и таблицах.

Для этого нужно зайти в чат и ввести запрос. Например, «рассчитать НДФЛ с дохода 250 тыс. рублей». В ответе нейросеть укажет сумму и формулу расчета. Кроме того, можно проконсультироваться о налоговых вычетах, которые компания может применять.

Для проверки отчетов и таблиц на ошибки можно загрузить файл в чат с нейросетью и сформулировать запрос. Например, «найти ошибки в расчетах в этом документе». Искусственный интеллект составит список, куда могут попасть расхождения в сумма, дубли, а также пропущенные проводки.

Узнайте больше о том, как можно использовать искусственный интеллект в работе бухгалтера. Приходите на бесплатный вебинар «ИИ для бухгалтера на аутсорсе. Личный бренд, прайс-лист и Росфинмониторинг». Он состоится 29 мая в 11:00 мск!

На вебинаре обсудим:

ИИ в работе бухгалтера - аутсорсера: как он помогает и какие возможности открывает. DeepSeek, YandexGPT, Qwen, Perplexity: пример работы и выполнения задач (создание офферов, написание текстов, составление писем, проведение консультаций). Тренды в сфере бухгалтерских услуг и возможности заработка для бухгалтеров. Росфинмониторинг: регистрация ЛК и Правила внутреннего контроля. Договор с клиентом, прайс-лист, регламент работы с клиентом. Обзор эффективных каналов для привлечения клиентов и текущих тенденций. Что сейчас работает: сайт бухуслуг, соцсети, личный бренд и т.д.

Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

Ждем вас на вебинаре 29 мая в 11:00 мск!