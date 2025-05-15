ФНС: если не отправили уведомление на ЕНП по НДФЛ с зарплат — не оштрафуют, но последствия будут

В телеграм-чате ФНС задали вопрос об отправке уведомления по НДФЛ за периоды с 1 по 22 и с 23 по 30 апреля. Организация подала уведомления за эти периоды 23 апреля и 3 мая, то есть вовремя.
Но налоговики нашли ошибки: указано только КБК для дохода. Поэтому 7 мая подали повторные уведомления: с указанием КБК для дохода и КБК для районного коэффициента.
То есть отчетность представили с опозданием в 11 дней (для периода с 1 по 22 апреля) и в 1 день (для периода с 23 по 30 апреля).
«Придут ли организации штрафы за несвоевременно поданные повторные уведомления за апрель?» — спросили налоговиков.
Сейчас штрафы, предусмотренные ст. 126 НК за неотправленное уведомление по п. 9 ст. 58 НК, не применяются, ответили инспекторы.
Но неотправленное или не вовремя представленное уведомление не позволит распределить деньги в бюджет, а это приведет к начислению пеней в порядке, установленном ст.75 НК.
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Комментарии1
а если на ЕНС будут деньги с чего тогда пени?