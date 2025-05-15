😒 Архангельская область в 2025 году повысила льготные ставки по УСН

Для бизнеса на упрощенке с объектом «Доходы» ставки подняли до 3%, а для объекта «Доходы минус расходы» — до 8%. Также ужесточили условия применения льгот для резидентов Арктической зоны.

С начала 2025 года в Архангельской области вступили в силу поправки в законы региона от 30.09.2019 № 131-10-ОЗ и от 27.04.2020 № 254-16-ОЗ, которые устанавливают пониженные ставки для плательщиков УСН. Об этом сообщает региональное УФНС.

Для юрлиц и ИП на УСН теперь такие ставки:

8% (ранее 5%) — при объекте «доходы, уменьшенные на величину расходов»;

3% (ранее 1%) — при объекте «доходы».

Новшество касается бизнеса, который ведет такие виды деятельности:

55.1 — Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

55.2 — Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания.

55.3 — Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах.

62 — Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги.

90 — Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений.

94.99 — Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки.

Также изменили условия применения пониженной налоговой ставки резидентами Арктической зоны.

Инвестиционные проекты, предусмотренные соглашением об инвестиционной деятельности, на земельных участках в границах городов Архангельска, Северодвинска, Новодвинска теперь не включают такие виды деятельности:

41.20 — Строительство жилых и нежилых зданий (в части строительства многоквартирных жилых домов, включая многоэтажные здания);

раздел G «Торговля оптовая и розничная»;

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (в части оптовой и розничной торговли любого вида товаров, а также различных видов услуг, сопровождающих продажу товаров);

раздел L «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом».

Это условие относится к соглашениям, заключенным налогоплательщиком – резидентом Арктической зоны с 1 января 2025 года.

Кроме того, резиденты Арктики смогут применять льготную ставку при соблюдении нового условия: среднемесячный размер выплат у них должен быть не ниже среднемесячной зарплаты по стране, субъектам РФ, федеральным округам и видам деятельности.

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