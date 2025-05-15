⚡️ Итоги дня: упали ставки по автокредитам, в РФ начали выращивать гигантских креветок, а Госдума хочет запретить продажу детских сладостей в алкомаркетах

Число краж аккаунтов в Telegram выросло вдвое. За первые три месяца 2025 года только одна из русскоязычных групп злоумышленников похитила более 887 тыс. аккаунтов пользователей из России и других стран.

Ставки по автокредитам на новые авто упали до минимума за полтора года. В апреле средняя ставка по кредитам на новые автомобили снизилась до 17% годовых — минимального уровня с октября 2023 года. Это шестое месячное снижение подряд, тогда как ставки на подержанные авто остаются на уровне 28%.

Российский суд по интеллектуальным правам отклонил иск о лишении защиты товарных знаков американской компании Starbucks. Этого требовал ресторатор Антон Пинский, чтобы зарегистрировать свои знаки — Stars Pinskiy Coffee и Stars Kanokov Coffee.

На портале Госуслуг зарегистрировались более 112 млн граждан. По итогам первого квартала 2025 года было подано свыше 218 млн заявок на оказание услуг.

На новый смартфон большинство россиян готовы потратить до 40 тыс. рублей. Более 100 тыс. рублей готовы потратить только 4%.

Минсельхоз ограничил вылов креветки в зоне Японского моря до конца 2025 года. Ограничения ввели для защиты экосистемы и восстановления популяций северной и гребенчатой креветок.

На юге России началось культивирование гигантских креветок. Самцы гигантской пресноводной креветки могут достигать впечатляющих размеров — до 320 миллиметров в длину и 250 граммов веса.

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила запретить на законодательном уровне продажу сладостей для детей в алкомаркетах. По мнению Буцкой, они намеренно продают «детские вкусняшки» по цене «ниже, чем в супермаркете, который через дорогу».

Wildberries запустит услугу «Приоритетный заказ». За 39 рублей заказ обработают вне очереди. Это позволит клиентам получить свои заказы быстрее.

Россияне оставляют чаевые в 54% случаев, причем средний размер благодарности варьируется от 10% до 12% от суммы чека. Лидером стал Екатеринбург, где чаевые оставляют на 7% чаще, а сумма — на 4% выше общероссийских показателей.

Хирург из Чувашии выиграл в лотерею почти 30 млн рублей. Билет он купил, чтобы отвлечься после ночного дежурства. Мужчина собирается купить на выигрыш квартиры детям.

С начала 2025 года рынок фитнес-услуг в Санкт-Петербурге вырос на 25,5%, до 79,7 млрд рублей. Также лидерами по темпам роста по России стали Москва (36%), Татарстан (32%) и Башкортостан (31%).