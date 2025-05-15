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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: упали ставки по автокредитам, в РФ начали выращивать гигантских креветок, а Госдума хочет запретить продажу детских сладостей в алкомаркетах

Подготовили обзор главных событий дня — 15 мая 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Число краж аккаунтов в Telegram выросло вдвое. За первые три месяца 2025 года только одна из русскоязычных групп злоумышленников похитила более 887 тыс. аккаунтов пользователей из России и других стран.

  • Ставки по автокредитам на новые авто упали до минимума за полтора года. В апреле средняя ставка по кредитам на новые автомобили снизилась до 17% годовых — минимального уровня с октября 2023 года. Это шестое месячное снижение подряд, тогда как ставки на подержанные авто остаются на уровне 28%.

  • Российский суд по интеллектуальным правам отклонил иск о лишении защиты товарных знаков американской компании Starbucks. Этого требовал ресторатор Антон Пинский, чтобы зарегистрировать свои знаки — Stars Pinskiy Coffee и Stars Kanokov Coffee.

  • На портале Госуслуг зарегистрировались более 112 млн граждан. По итогам первого квартала 2025 года было подано свыше 218 млн заявок на оказание услуг.

  • На новый смартфон большинство россиян готовы потратить до 40 тыс. рублей. Более 100 тыс. рублей готовы потратить только 4%.

  • Минсельхоз ограничил вылов креветки в зоне Японского моря до конца 2025 года. Ограничения ввели для защиты экосистемы и восстановления популяций северной и гребенчатой креветок.

  • На юге России началось культивирование гигантских креветок. Самцы гигантской пресноводной креветки могут достигать впечатляющих размеров — до 320 миллиметров в длину и 250 граммов веса.

  • Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила запретить на законодательном уровне продажу сладостей для детей в алкомаркетах. По мнению Буцкой, они намеренно продают «детские вкусняшки» по цене «ниже, чем в супермаркете, который через дорогу».

  • Wildberries запустит услугу «Приоритетный заказ». За 39 рублей заказ обработают вне очереди. Это позволит клиентам получить свои заказы быстрее.

  • Россияне оставляют чаевые в 54% случаев, причем средний размер благодарности варьируется от 10% до 12% от суммы чека. Лидером стал Екатеринбург, где чаевые оставляют на 7% чаще, а сумма — на 4% выше общероссийских показателей.

  • Хирург из Чувашии выиграл в лотерею почти 30 млн рублей. Билет он купил, чтобы отвлечься после ночного дежурства. Мужчина собирается купить на выигрыш квартиры детям.

  • С начала 2025 года рынок фитнес-услуг в Санкт-Петербурге вырос на 25,5%, до 79,7 млрд рублей. Также лидерами по темпам роста по России стали Москва (36%), Татарстан (32%) и Башкортостан (31%).

  • Специалисты НИУ БелГУ создали протез руки, который работает под управлением человеческой мысли. Для этого не нужно внедрять электроды в мозг, работа протеза основывается на усиленном притоке крови.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Комментарии

3
  • LIrina-1973

    Хирург из Чувашии выиграл в лотерею почти 30 млн рублей. Билет он купил, чтобы отвлечься после ночного дежурства. Мужчина собирается купить на выигрыш квартиры детям.

    Лучшая новость в подборке!

  • Лидия Новожилова

    Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила запретить на законодательном уровне продажу сладостей для детей в алкомаркетах. По мнению Буцкой, они намеренно продают «детские вкусняшки» по цене «ниже, чем в супермаркете, который через дорогу».

    Вот зашел мужик себе за пивасиком, а ребенку шоколадку купил. И не надо через дорогу бежать. Кому плохо?