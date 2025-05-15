Если получили освобождение от НДС на ОСНО — от него нельзя отказаться в течение года

Региональное УФНС напоминает, что ИП и юрлица на ОСНО вправе получить освобождение от уплаты НДС.
Для этого надо соответствовать критерию по выручке: не более 2 млн рублей от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога за три предыдущих последовательных календарных месяца.
Чтобы получить освобождение от НДС, нужно до 20 числа месяца, с которого будет использовано право на него, подать в налоговую по месту учета:
Уведомление по форме КНД 1150017.
Подтверждающие документы: выписки из бухгалтерского баланса, книги продаж, книги учета доходов и расходов, хозяйственных операций.
После того как получили освобождение, отказаться от него не получится в течение следующих 12 календарных месяцев. Исключение — если это право будет утрачено из-за превышения лимита по выручке.
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