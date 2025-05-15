Кабмин выделил больше 60 млрд рублей на IT-ипотеку

В 2025 году на субсидирование льготной ипотеки для IT-специалистов Правительство выделило 60,8 млрд рублей.
Это позволит просубсидировать не меньше 91,5 тыс. займов. К ним относятся и те, которые были выданы ранее, и те, что будут оформлены до конца 2025 года.
«Благодаря продолжению государственного финансирования специалисты ИТ-компаний и их семьи смогут решить свой жилищный вопрос», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.
Оформить ипотеку можно на покупку квартиры в строящемся доме, новостройке, а также получить финансирование на строительство жилого дома. Сейчас ставка по IT-ипотеке составляет 6% годовых, максимальный размер льготного кредита — 9 млн рублей. Льготные условия доступны для IT-специалистов до 50 лет включительно.
Всего с момента запуска программы IT-ипотеку получили около 84 тыс. специалистов.
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