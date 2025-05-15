Замглавы Минпромторга рассказал про заявки зарубежных компаний на возвращение в РФ

Бренды, покинувшие Россию, могут вернуться по своей инициативе. Для этого они должны подать заявку в Минпромторг, но ведомству о таких заявках не известно.

Замглавы Минпромторга Роман Чекушов заявил, что подход к возвращению в Россию ушедших брендов обозначил Владимир Путин. В рамках этого подходаи собирается работать министерство.

«Возвращение брендов — <…> это должна быть сначала инициатива самих зарубежных компаний, которые владеют этими брендами. В настоящий момент мне неизвестно о том, что какой-либо бренд, либо какая-то компания, которая принадлежит бренду, подала, например, в Минпромторг какую-то заявку о чем-либо», — сказал Чекушов на конференции Mallpic Sochi.

Минпромторг уже подготовил предложения в рамках задачи, обозначенной Президентом. При этом в первую очередь российские власти будут исходить из интересов отечественного бизнеса.

Ранее мы сообщали, что Путин определил условия для возвращения иностранных компаний.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.