❗ Пошли требования о составе расходов в 3-НДФЛ у ИП

Индивидуальные предприниматели на ОСНО массово получают требования о даче пояснений в рамках камеральной налоговой проверки декларации 3-НДФЛ. Дело в том, что налоговикам необходимы дополнительные данные для расчета взноса 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей.

С 2024 года поменялся расчет взноса 1% для ИП на ОСНО. Теперь учитывается не весь профвычет, а за минусом страховых взносов на ОПС и ОМС, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Поэтому теперь по 3-НДФЛ (как это было всегда) начислить взнос 1% налоговики не могут. Им нужны дополнительные данные. Но где их взять? Это законодатели не предусмотрели.

В итоге налоговики запрашивают их у ИП.

У кого-то просят расшифровку профвычета по видам расхода, у кого-то – книгу учета доходов и расходов. Некоторые налоговики также просят отразить сумму взносов в декларации 3-НДФЛ, но это не представляется возможным, потому что там нет такой строки.

В ответ на данное требование ИП должен пояснить состав профвычета, и главное – указать сумму страховых взносов на ОПС и ОМС, которые включены в состав расходов.

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