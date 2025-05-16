По налогу на имущество для организаций нет льготной площади — ФНС

Вычет на 50 кв. м по объекту недвижимости — это льгота по налогу для физических лиц.

Предприниматели в чате ФНС хотели узнать о льготе по налогу на имущество для организаций: о вычете на 50 кв. м на один объект по выбору.

«Такой льготы по налогу на имущество организаций в НК РФ не установлено. Дополнительные льготы могут быть определены законами субъектов РФ», — ответили налоговики.

Право на вычет по налогу на имущество распространяется только на физлиц: для жилого дома не облагается налогом как раз площадь в 50 кв. метров.

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