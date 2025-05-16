Упрощенцы, освобожденные в 2025 году от НДС, не обязаны отправлять нулевые НДС-декларации

Если у ИП или компании на УСН есть право на освобождение от НДС по доходу — подавать нулевую декларацию не нужно.

С начала 2025 года упрощенцы должны платить НДС и представлять декларацию по этому налогу, напоминает региональное УФНС.

Но те ИП и юрлица, у которых доход за 2024 год был не более 60 млн рублей, освобождены от уплаты НДС. И отправлять нулевую декларацию по НДС им не нужно.

Остальные должны представлять НДС-декларации в электронном виде по форме, утвержденной приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@. Отчитаться за второй квартал 2025 года нужно до 25 июля.

Заплатить налог за первый квартал нужно тремя равными частями до 28 апреля, до 28 мая и до 30 июня.

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